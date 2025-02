Entra nel vivo l’organizzazione della sesta tappa del Giro d’Italia, la Potenza – Napoli di giovedì 15 maggio, voluta fortemente dal sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, anche per il 2025 nell’ottica della valorizzazione dell’intera area metropolitana di Napoli. È stato sottoscritto questa mattina, infatti, nella sala “Mariella Cirillo” della sede di piazza Matteotti, il Protocollo d’intesa che stabilisce i ruoli e i rapporti che la Città Metropolitana, il Comune di Napoli e gli altri Comuni passaggio di tappa dovranno svolgere per la migliore riuscita del programma che vedrà i corridori attraversare la straordinaria bellezza di Parthenope e della sua area metropolitana, con il suo carico di storia, arte, cultura, ambiente e paesaggio. Quest’anno, tra l’altro, con un occhio anche al sociale. A firmare il documento il sindaco Manfredi, nella veste anche di primo cittadino del capoluogo, e i Dindaci e i delegati di Acerra, Afragola, Brusciano, Cardito, Caivano, Casoria, Castello di Cisterna, Cercola, Crispano, Casamarciano, Frattamaggiore, Frattaminore, Nola, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d’Arco, San Vitaliano, Tufino, Volla. All’evento sono intervenuti anche il Vicesindaco metropolitano, Giuseppe Cirillo, anche in veste di sindaco di Cardito, il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella, Marco Antonio Del Prete e Giuseppe Bencivenga, nella doppia veste di consiglieri metropolitani e sindaci rispettivamente di Frattamaggiore e Frattaminore, oltre ai consiglieri metropolitani Domenico Esposito Alaia, Antonio Caiazzo e Giuseppe Sommese. Inoltre, è stato consegnato ai Comuni il percorso ufficiale, così come varato dalla società organizzatrice, Rcs Sport. Tre milioni e 100mila euro della Città Metropolitana per le strade del Giro Tra i vari punti dell’intesa, l’impegno della Città Metropolitana a intervenire non solo sulle arterie stradali di propria competenza, ma anche direttamente sui tratti comunali per risolvere eventuali carenze manutentive segnalate dagli incaricati di Rcs, di concerto con i tecnici dell’ente metropolitano e dei comuni, per assicurare la massima efficienza delle strade per un corretto svolgimento della corsa. Già stanziato un milione e mezzo di euro, cui si aggiungeranno un altro milione e 600mila, per un totale di tre milioni e 100mila euro.

“Il Giro d’Italia – ha affermato il sindaco Manfredi – è un formidabile strumento di promozione territoriale e rappresenta un’opportunità di valorizzazione non solo della città di tappa, Napoli, ma anche dei Comuni attraversati dal passaggio della corsa che avranno modo di promuovere le proprie bellezze locali attraverso i media nazionali e internazionali, oltre che di incentivare la crescita culturale attraverso la diffusione dei valori dello sport in un clima di coesione sociale. Per cui è doveroso, da parte di tutti, lavorare per farci trovare preparati al meglio”. “Siamo soddisfatti di questa intesa – ha sottolineato il vicesindaco Cirillo – sottoscritta con il pieno accordo di tutti i Comuni, perché riteniamo che solo con una sana sinergia istituzionale si possano raggiungere traguardi importanti. Quest’anno, in particolare, con l’attenzione puntata sull’area nord, notoriamente una delle più difficili del territorio metropolitano”. “La tappa di arrivo della 108ª edizione del Giro d’Italia nel comune capoluogo – ha aggiunto Colella – è un bel biglietto da visita in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026. Il passaggio della carovana rosa per il quarto anno consecutivo è un vero successo per l’Amministrazione metropolitana guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, che tiene in debita considerazione anche la sua funzione sociale, interessando comuni come Caivano e non solo”.

I sindaci hanno ricevuto anche indicazioni su come sfruttare al meglio l’opportunità del passaggio del Giro. È intervenuta da remoto, infatti, la responsabile marketing e communication di Rcs, Rosanna Ramundo. Annunciato oggi anche l’insediamento, nei prossimi giorni – sulla falsariga delle precedenti edizioni – di un tavolo di lavoro tra tutti i soggetti aderenti alla richiesta di partecipazione della Città Metropolitana per la realizzazione di eventi collaterali al Giro: oltre ai Comuni, le università, la Marina Militare, le scuole, gli Enti Parco e altri attori di promozione del territorio. In cantiere già diverse iniziative che riguardano lo sport e la scienza, il mare, la storia, la cultura, il sociale. Gli altri punti dell’intesa: ruoli e competenze In virtù dell’intesa, la Città Metropolitana ha assunto, inoltre, l’impegno di coprire economicamente le spese necessarie per ospitare la tappa – pari a 300mila euro, già stanziati – e a dare il più ampio risalto alla manifestazione ciclistica attraverso i propri canali social e il portale istituzionale, anche alle iniziative dei Comuni, al fine di diffondere un’immagine coordinata dell’area metropolitana tutta. Impegnato anche il Corpo di Polizia Metropolitana per le attività di supporto. Il Comune di Napoli ha assunto il ruolo di capofila, per cui si occuperà di tutti gli aspetti amministrativi con RCS Sport. Il capoluogo parteciperà, inoltre, alla promozione dell’evento insieme agli altri Comuni, che hanno assunto su di sé tutti gli oneri di competenza territoriale derivanti dalla manifestazione. La tappa Nel corso della cerimonia di firma del protocollo è stato anche consegnato a ciascun comune il percorso ufficiale, così come licenziato da RCS. Raggiunta l’area metropolitana di Napoli dall’Irpinia all’altezza di Tufino e Casamarciano, la carovana rosa attraverserà Nola e il Nolano, sfilerà accanto allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in segno di vicinanza al settore dell’automotive e si inoltrerà nell’area nord, toccando, tra gli altri, i comuni di Afragola, Cardito e Caivano, dove passerà nel Parco Verde davanti all’istituto superiore ‘Francesco Morano’ diretto dalla preside-coraggio Eugenia Carfora (che ha ispirato anche una fiction interpretata da Luisa Ranieri, “La preside”, per l’appunto, prossimamente sulle reti Rai) fino a raggiungere lo splendido Lungomare di Napoli, uno dei più belli al mondo, dove si disputerà la volata finale sullo sfondo di Castel dell’Ovo, nell’abbraccio del Golfo.