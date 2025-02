Un normale pomeriggio di traffico a Torre del Greco si è trasformato in una scena da film d’azione. Un 20enne, fermo in auto, nota un uomo nel veicolo accanto che sta colpendo con violenza la donna seduta al suo fianco. Non esita: chiama il 112 e interviene per difenderla, gridando al conducente di smetterla. Ma la reazione dell’aggressore è furiosa. Dopo che il giovane è rientrato in auto, l’uomo ingrana la prima marcia, lo insegue e lo sperona. Poi perde il controllo del mezzo e tampona un’auto parcheggiata. La fuga non finisce lì: scende dall’auto, blocca un altro veicolo in transito, minaccia il conducente e si fa accompagnare a casa. Ma nel frattempo, le sirene dei carabinieri della sezione radiomobile si avvicinano. Grazie alle indicazioni dei testimoni, i militari riescono a intercettarlo e, dopo una breve colluttazione, lo arrestano. L’uomo, un 34enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine, si trovava in permesso premio dal carcere di Eboli. Dopo poche ore di libertà, è stato riportato in cella a Poggioreale. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti, danneggiamento, violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.