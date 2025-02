Una maxi sanzione da oltre 245mila euro è stata inflitta dalla Guardia di Finanza di Casalnuovo al titolare di una ditta di Pollena Trocchia per l’impiego di 21 lavoratori in nero. Gli operai erano impiegati nell’igienizzazione e nel confezionamento di capi di abbigliamento usati, operando in condizioni di scarsa sicurezza e in ambienti insalubri. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli volti a contrastare il lavoro irregolare e l’economia sommersa condotti dal comando provinciale della Guardia di Finanza. Durante l’ispezione, i militari hanno accertato gravi violazioni delle normative lavoristiche, previdenziali e di sicurezza sul lavoro, evidenziando rischi elevati per la salute dei dipendenti. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata avanzata una proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale all’Ispettorato del Lavoro. L’azienda, infatti, risultava avviata da pochi mesi, ma operava già in totale violazione delle disposizioni vigenti.