Con la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, numero 207), arrivano importanti semplificazioni per l’accertamento dell’invalidità civile e previdenziale. L’obiettivo è snellire le procedure e garantire agevolazioni mirate per i pazienti oncologici. In particolare, il comma 167 dell’articolo 1 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per i pazienti oncologici potranno essere effettuate sugli atti, senza la necessità di una visita in presenza. Tuttavia, i diretti interessati potranno comunque richiedere una visita diretta, comunicandolo all’Inps al momento della richiesta di documentazione medica da parte dell’Ente. L’Inps, con il messaggio numero 188 del 17 gennaio 2025, si è adeguato alle disposizioni della nuova legge, introducendo un unico procedimento valutativo che, per tutto il 2025, prevederà una una sola visita sanitaria per il riconoscimento sia dell’invalidità civile che dell’inabilità previdenziale. (a cura di Amda)