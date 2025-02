ROMA (Amda) – Nuove tutele per i lavoratori con disabilità: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 170 del 7 gennaio 2025, ha stabilito che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto, deve verificare se le assenze del dipendente siano legate alla sua condizione di disabilità. La Suprema Corte ha evidenziato che applicare il periodo di comporto in modo uniforme a tutti i lavoratori, senza tenere conto della maggiore morbilità delle persone con disabilità, rappresenta una discriminazione indiretta. Chi vive in una condizione di svantaggio, infatti, rischia di subire conseguenze più severe rispetto agli altri dipendenti. Di conseguenza, il datore di lavoro è chiamato a individuare un periodo di comporto differenziato, adeguato alle esigenze dei lavoratori con disabilità, per evitare condotte discriminatorie e garantire un trattamento equo. Nella stessa ordinanza, la Cassazione ha sottolineato la necessità di un adeguamento della contrattazione collettiva, con modifiche specifiche per disciplinare il periodo di comporto in modo più inclusivo