Lite in un appartamento nel centro di Napoli: due feriti, uno è grave

Una violenta lite scoppiata nella notte in un appartamento del centro ha portato al ferimento di due persone. Uno dei coinvolti versa in gravi condizioni ed è attualmente sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Vecchio Pellegrini. L’episodio si è verificato in un’abitazione situata in vico Politi, dove la situazione è degenerata fino al ferimento dei due individui. Sul caso sono in corso le indagini della Questura di Napoli e del commissariato Dante, coordinate dall’autorità giudiziaria, per ricostruire con esattezza movente e dinamica dell’accaduto.