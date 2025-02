Uno scambio di messaggi sui social, un appuntamento davanti a un pub e una lite che degenera in un tentato omicidio. È la cronaca di una notte di violenza tra due giovani di 18 e 20 anni, entrambi coinvolti in una vicenda di gelosia per una ragazza contesa. Tutto inizia con un messaggio: “Dv stai?” – “Vediamoci davanti al pub”. Poco prima di mezzanotte, i due ragazzi si incontrano sul marciapiede di fronte al locale, circondati da alcuni amici. Le parole si trasformano presto in spintoni, poi in una vera e propria aggressione. Il 18enne estrae un’arma e sferra quattro fendenti al rivale, uno dei quali gli perfora il polmone. A soccorrere il 20enne è il proprietario di una paninoteca vicina, che lo carica in auto e lo porta d’urgenza all’ospedale Maresca. I sanitari diagnosticano un pneumotorace sinistro e avvisano immediatamente il 112. Nel frattempo, i carabinieri avviano le ricerche dell’aggressore. Dapprima si recano a casa del 18enne, ma i genitori, preoccupati, dichiarano di non sapere dove sia. Nessuna traccia neppure nell’abitazione della ragazza al centro della contesa. La caccia prosegue fino alle 3 di notte, quando il giovane viene accompagnato dai genitori in auto all’incrocio tra via Nazionale e via Lava Troia, dove viene consegnato ai carabinieri. Le indagini proseguono: smartphone e conversazioni social saranno analizzati e i testimoni ascoltati. Il 18enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio, mentre la vittima è ancora ricoverata in ospedale. L’arma non è stata ancora trovata.