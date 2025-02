Maltempo in Campania, allerta prorogata di altre 24 ore

La Protezione Civile della Regione Campania, considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo. Le precipitazioni, anche intense, proseguiranno almeno fino alle 8 di domenica 16 febbraio. Dalle 20 di stasera, infatti, la perturbazione già in atto si estenderà anche alle aree interne della regione che in una prima fase non erano state interessate dai temporali, ossia le “zone di allerta” 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Saranno anche possibili frane e caduta massi. La Protezione Civile ricorda ai sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali (Coc), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata.