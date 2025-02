Maxi-sequestro di droga: 745 chili di hashish e armi, quattro arresti

Un’operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ha portato al sequestro di 745 chili di hashish e 5 chili di marijuana, per un valore stimato sul mercato criminale di 3 milioni di euro. Quattro persone, tre uomini e una donna, sono state arrestate in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantitativo, e detenzione abusiva di armi in concorso.

LA SCOPERTA NELLA VILLETTA BUNKER – L’operazione, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, si è svolta a Castel Volturno, in provincia di Caserta. I militari tenevano da ore sotto controllo una villetta isolata, sospettata di essere una base logistica per il traffico di droga. Durante la perquisizione, oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti diciannove proiettili e un caricatore per arma comune da sparo, nonché bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento delle dosi.

ARRESTI E SEQUESTRI – Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Napoli Secondigliano, in attesa dell’udienza di convalida. Questo è uno dei più imponenti sequestri di droga degli ultimi anni nella zona. Solo nei giorni scorsi, i carabinieri avevano già intercettato un altro ingente quantitativo di stupefacenti nell’area nord di Napoli, a conferma della continua attività di contrasto al narcotraffico nel territorio.