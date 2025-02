Moschiano, auto in fiamme sulla statale: momenti di paura

Momenti di paura nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, quando un incendio ha distrutto una Fiat Panda parcheggiata lungo la strada statale 403, in località Moschiano, sulla via Avellino. L’allarme è scattato intorno alle 3:15, quando una squadra dei vigili del fuoco di Avellino è intervenuta sul posto per domare le fiamme. Grazie alla tempestività dei soccorsi, l’incendio è stato circoscritto ed evitato il rischio di propagazione ad altre auto o strutture vicine. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Lauro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Non si sono registrati feriti né danni ad altri veicoli o edifici. Le indagini sono in corso per verificare l’origine dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.