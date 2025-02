L’associazione Centro Studi Mousikè Ets presenta “MousikArte – Puccini 100 Caruso 150”, una rassegna culturale dedicata ai due giganti della musica mondiale, Giacomo Puccini ed Enrico Caruso. L’iniziativa è organizzata con il contributo della Regione Campania, attraverso l’Agenzia regionale Campania Turismo, il Comune di Ottaviano, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e con il patrocinio morale dei Comuni di Somma Vesuviana, Boscoreale e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Finanziata nell’ambito del bando per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania, la manifestazione ha preso il via nel dicembre 2024 e proseguirà nei mesi di febbraio e marzo 2025, portando concerti, reading, mostre e visite guidate nei luoghi simbolo dell’area vesuviana.

ARTE, MUSICA E NATURA NEL CUORE DEL VESUVIO – MousikArte attraverserà i comuni di Ottaviano, Somma Vesuviana, Boscoreale ed Ercolano, toccando alcuni dei siti più affascinanti della zona, tra cui: il Castello Mediceo di Ottaviano, l’Osservatorio Vesuviano di Ercolano, l’Antiquarium di Boscoreale, la Villa Augustea di Somma Vesuviana e il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio Ogni evento sarà un’opportunità per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico vesuviano attraverso la musica, con esibizioni di orchestre e solisti, mostre di pittura e scultura, e incontri letterari. Le visite guidate permetteranno inoltre di esplorare i sentieri del Parco Nazionale, creando un connubio tra arte, storia e natura.

LE ISTITUZIONI – Il Comune di Ottaviano e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio sostengono la rassegna con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile ed emozionale. Giuseppe D’Antuono, presidente dell’associazione Centro Studi Mousikè, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali: “MousikArte è un sogno che diventa realtà: portare la musica di Puccini e Caruso nei luoghi che raccontano la storia e l’anima del territorio vesuviano. Grazie al sostegno dell’Ente Parco e dei Comuni coinvolti, questo evento diventa un’occasione di crescita culturale e di promozione turistica”. Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, evidenzia la sinergia tra natura e cultura: “Il nostro territorio non è solo natura straordinaria, ma anche arte e storia. MousikArte rappresenta un’opportunità per vivere il Vesuvio in un modo nuovo, attraverso la musica e le suggestioni che questi luoghi sanno regalare”.

I PRIMI CITTADINI – I sindaci dei comuni coinvolti hanno espresso grande entusiasmo per l’iniziativa. Biagio Simonetti, primo cittadino di Ottaviano, afferma: “La cultura è un motore di sviluppo per il nostro territorio. Con questa rassegna celebriamo due grandi artisti in un itinerario che valorizza i luoghi storici e naturalistici di Ottaviano e dell’intera area vesuviana”. Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale, aggiunge: “Accogliere eventi culturali di questa portata significa valorizzare il nostro straordinario patrimonio e offrire ai cittadini un’esperienza unica che unisce musica, arte e memoria”. Salvatore Di Sarno, primo cittadino di Somma Vesuviana conclude: “La Villa Augustea e il Castello di Alagno saranno scenari straordinari per un’esperienza che unisce arte, storia e bellezza”.

A cento anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini e a 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso, MousikArte celebra il loro genio con un viaggio tra storia, musica e natura, regalando al pubblico un’esperienza indimenticabile nel cuore del Vesuvio.