Il tutor installato a novembre 2023 sulla strada statale 268 del Vesuvio, nel tratto di Somma Vesuviana, aveva trasformato questa strada nella cosiddetta “Superstrada delle Multe”, con una raffica di contravvenzioni per eccesso di velocità recapitate a cittadini e aziende. Ora, a distanza di mesi, iniziano ad arrivare i primi esiti dei ricorsi presentati davanti al Giudice di Pace di Sant’Anastasia: molte multe sono state annullate.

RCIORSI ACCOLTI: MANCANO OMOLOGAZIONE E PROVE VALIDE – L’associazione Difesa Consumatori e Contribuenti segnala una serie di provvedimenti favorevoli agli automobilisti, ottenuti grazie all’operato del suo responsabile legale, Cristiano Ceriello. Secondo l’avvocato, le sanzioni sono state annullate per difetti tecnici e mancanza di prove: “Per l’assenza di omologazione certificata dell’apparecchiatura, per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche sugli strumenti di rilevazione e per documentazione fotografica e dati non sufficienti a dimostrare la regolarità dell’accertamento”. Queste carenze hanno portato alla cancellazione delle multe, senza spese per i ricorrenti.

CHI HA PAGATO RISCHIA DI NON ESSERE RIMBROSDATO – “Molti cittadini – continua Ceriello – ignari di queste irregolarità, hanno già pagato cifre elevate: alcuni hanno versato interi stipendi per far fronte ai pagamenti, altri hanno dovuto rateizzare il debito per migliaia di euro mentre diverse persone hanno subito la decurtazione massiccia dei punti sulla patente”. L’associazione sta valutando una possibile class action per chi ha già pagato, ma resta il problema delle multe diventate definitive. Infatti, trascorsi 60 giorni senza pagamento o ricorso, la sanzione raddoppia e si aggiunge un’ulteriore multa di almeno 300 euro per la mancata comunicazione dei dati del conducente.

TUTOR DISATTIVATO, MA LE MUTE RESTANO – Dopo l’estate del 2024, il tutor sulla SS 268 è stato disattivato per motivi non specificati, ma ciò non ha comportato l’annullamento automatico delle multe già notificate. Ceriello invita quindi a prestare massima attenzione alle multe ricevute: anche un eccesso di velocità di soli 11 km/h può trasformarsi in un’ingiunzione da 1.500 euro nel giro di pochi anni, tra sanzioni raddoppiate e interessi. la storia delle multe sulla SS 268 non è ancora finita.