Un uomo, il cui nome non è stato reso noto, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa di un istituto della zona orientale di Napoli. L’indagato si trova attualmente agli arresti domiciliari, in seguito a un provvedimento emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura (IV sezione, violenza di genere e tutela delle fasce deboli). L’inchiesta è partita dopo che la giovane, accompagnata dai genitori, si è recata in commissariato per denunciare le molestie subite. Secondo quanto dichiarato dalla studentessa, l’uomo arrestato sarebbe il custode della scuola. Gli investigatori hanno immediatamente avviato accertamenti e raccolto elementi che hanno portato all’adozione della misura cautelare. La notizia, emersa solo oggi, ha suscitato grande indignazione e preoccupazione. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli studenti e sulla necessità di un maggiore controllo negli ambienti scolastici. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda.