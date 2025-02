Lo scorso 12 gennaio, un’anziana di 85 anni è stata vittima di una violenta rapina nel pieno centro della città. L’aggressore le ha strappato la borsa contenente poche decine di euro, facendola cadere rovinosamente a terra. La donna, a seguito della caduta, ha riportato un grave trauma cranico ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Oggi, i carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – VII Sezione Sicurezza Urbana, lo accusa del reato di rapina pluriaggravata. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno ricostruito l’accaduto. Il 59enne avrebbe pedinato l’anziana fino all’ingresso della Galleria Umberto I, a pochi metri da via Toledo. Qui l’ha aggredita alle spalle, strappandole con violenza la borsa e trascinandola per alcuni metri, prima di darsi alla fuga per le vie del centro storico. Nella sua corsa, il rapinatore ha anche minacciato con un coltello un giovane che aveva provato a inseguirlo. L’anziana, dopo l’aggressione, era stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e ricoverata con prognosi riservata.