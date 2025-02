Un uomo di 54 anni, S.G., è stato arrestato dalla Polizia Locale a Napoli dopo aver aggredito due agenti che lo avevano sorpreso mentre chiedeva denaro agli automobilisti per farli parcheggiare nei pressi dell’ospedale pediatrico Santobono. L’episodio è avvenuto durante un controllo della Unità Operativa Vomero, impegnata nel contrasto ai parcheggiatori abusivi. Alla vista degli agenti, l’uomo ha reagito in modo violento, prima inveendo verbalmente contro di loro e poi passando all’aggressione fisica con calci e pugni. Grazie all’intervento di altre pattuglie, il 54enne è stato immobilizzato e arrestato. I due agenti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Dopo l’arresto, il magistrato di turno ha disposto per S.G. il giudizio con rito direttissimo, che si è concluso con una condanna a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio riaccende i riflettori su un fenomeno diffuso e difficile da debellare. La Polizia Locale di Napoli è quotidianamente impegnata nel contrasto ai parcheggiatori abusivi: dall’inizio dell’anno, sono state sanzionate 89 persone e 41 sono state denunciate per recidiva.