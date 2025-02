Napoli, sequestro record di cocaina: 81 chili per 10 milioni euro

Un’operazione fulminea dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ha portato al sequestro di un carico di cocaina destinato al mercato della droga. Il blitz è avvenuto nella notte lungo la Circonvallazione Esterna, all’altezza di San Pietro a Patierno, al confine con la provincia nord della città. I militari, insospettiti dalla presenza di un tir e un’auto in sosta lungo la carreggiata scarsamente illuminata, hanno deciso di intervenire. Con le torce hanno illuminato la scena e scoperto due uomini intenti a trasferire buste sospette dal camion al bagagliaio dell’utilitaria. Alla vista dei carabinieri, i due non hanno avuto il tempo di reagire: bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 81 chili e 740 grammi di cocaina pura, divisi in 70 panetti, destinati al mercato dello spaccio. Un sequestro record per Napoli, con un valore stimato di circa 10 milioni di euro sul mercato della vendita al dettaglio. I due arrestati, un 33enne napoletano e un 47enne di origini romene, sono stati condotti in carcere con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.