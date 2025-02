Napoli, sparatoria nel quartiere di Piscinola: è duplice omicidio

Una sparatoria ha scosso la periferia nord di Napoli, nel quartiere Piscinola, dove due pregiudicati, Salvatore Avolio (32 anni) e Francesco Abenante (34 anni), sono stati uccisi mentre erano in sella a uno scooter. L’incidente, verificatosi in via Vincenzo Janfolla II traversa, nelle vicinanze di Secondigliano, è ancora in fase di ricostruzione dalla Polizia, ma le prime ipotesi indicano l’intervento di uno o più sicari. Secondo le prime ricostruzioni, Avolio e Abenante stavano percorrendo la strada quando furono colpiti da proiettili. Nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero presso l’ospedale Cardarelli, Salvatore Avolio non è sopravvissuto alle ferite. Anche l’altra vittima, Francesco Abenante, aveva precedenti penali e risulta vittima della violenza esplosiva. A seguito dell’omicidio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’immediata intensificazione dei controlli del territorio, con operazioni ad “Alto Impatto” già in corso nella zona, storicamente teatro di episodi violenti. Salvatore Avolio era imparentato con Antonio Avolio, ucciso nel 2021 in un incidente simile nel medesimo quartiere, mentre la seconda traversa di via Janfolla fu già teatro di un duplice delitto il 7 febbraio 2018, quando a colpi di arma da fuoco furono uccisi Antonio Mele (57 anni) e Biagio Palumbo (53 anni) mentre viaggiavano in un’autovettura.