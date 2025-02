La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 50enne di origine srilankese, ricercato a livello internazionale per stupro. L’arresto, avvenuto nel quartiere San Carlo all’Arena, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, regolare sul territorio italiano e con un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, era fuggito dallo Sri Lanka dopo essere stato condannato alla pena massima prevista per il reato di stupro ai danni di una 16enne connazionale. A seguito di un recente provvedimento della Suprema Corte dello Sri Lanka, era stato inserito nella lista dei ricercati internazionali. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, avviate dopo alcuni controlli dell’Ufficio Immigrazione, hanno permesso di rintracciarlo in un’abitazione nel capoluogo partenopeo. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale, in attesa delle procedure per l’estradizione.