Il Carnevale a Nola si accende con la 27esima edizione della “Mascherina d’Argento”, l’evento che ogni anno riunisce centinaia di famiglie e porta allegria in Piazza Duomo. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Nola in collaborazione con il Comune di Nola, si terrà domenica 2 marzo a partire dalle 9:30. Protagonisti della giornata saranno i bambini dai 0 ai 10 anni, che sfileranno in maschera sul palco in un’atmosfera di festa e colori. Tra loro, uno riceverà simbolicamente il prestigioso premio della Mascherina d’Argento. L’evento, ormai una tradizione per la città, è promosso da Ottica Martinez e quest’anno si arricchisce della partnership con McDonald’s Nola Drive. Ad accompagnare la sfilata, che garantirà giochi e omaggi per tutti i partecipanti, saranno i presentatori Pasquale Napolitano e Maura Tronci.