Era occupato senza titolo da ben 45 anni: liberato stabile. È accaduto a Torre Annunziata, dove un immobile di via Grazie è stato sgomberato dagli occupanti abusivi. A darne notizia è il sindaco della città vesuviana, Corrado Cuccurullo, che sottolinea come per la palazzina in questione sarebbe “stato speso impropriamente denaro pubblico”. “Nelle scorse settimane – prosegue il primo cittadino – si è lavorato incessantemente per una soluzione indolore senza l’uso della forza. Il primo ringraziamento va alle persone e alle famiglie coinvolte, nell’aver reso possibile che le operazioni avvenissero senza tensioni. Un secondo ringraziamento va alle forze dell’ordine per aver eseguito un ordine dell’autorità giudiziaria con grande spirito di umanità nel rispetto della legge. Gli uffici comunali e i servizi sociali hanno prospettato varie misure per venire incontro alle esigenze delle famiglie coinvolte. In alcuni casi le proposte sono state accettate, in altri casi rifiutate. Il tema delle occupazioni abusive è fortemente attenzionato, non solo da questa amministrazione comunale, ma da tutti gli organi dello Stato. Il ripristino della legalità serve anche ad offrire una soluzione a chi ha il diritto alla casa perché regolarmente nelle graduatorie pubbliche regionali”.