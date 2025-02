Papa Francesco ha annunciato la convocazione di un Concistoro per la canonizzazione di due beati: Bartolo Longo e Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros. L’annuncio è stato dato dal Pontefice dal Policlinico Gemelli, dove è attualmente ricoverato. Il Bollettino della Sala Stampa Vaticana ha confermato la decisione del Papa di convocare una riunione dei cardinali per stabilire la data della cerimonia di canonizzazione.

BARTOLO LONGO FONDATORE DEL SANTUARIO DI POMPEI – Nato il 10 febbraio 1841 a Latiano, in Puglia, Bartolo Longo ebbe una formazione culturale e religiosa solida, culminata con la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Napoli nel 1864. Tuttavia, attraversò una fase di crisi interiore, avvicinandosi anche ad ambienti anticlericali. Fu grazie alla guida spirituale di alcuni sacerdoti, tra cui il domenicano padre Alberto Radente, che ritrovò la fede e si dedicò a opere di carità. Il suo impegno lo portò a Pompei, dove nel 1875 introdusse la devozione alla Madonna del Rosario, fondando una Confraternita e, nel 1876, avviando la costruzione del Santuario della Madonna di Pompei, consacrato nel 1891. Il santuario divenne presto uno dei principali luoghi di pellegrinaggio, attirando fedeli da tutto il mondo. Accanto alla sua missione spirituale, Longo si distinse per la fondazione di opere assistenziali, come orfanotrofi e scuole per i figli dei detenuti. Nel 1893, insieme alla moglie Marianna Farnararo De Fusco, donò il Santuario alla Santa Sede, pur mantenendone la gestione. Grazie ai suoi scritti e alla diffusione della devozione mariana, venne insignito della Gran Croce dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Morì il 5 ottobre 1926 e fu beatificato nel 1980 da San Giovanni Paolo II.

HERNANDEZ CISNEROS: IL MEDICO DEI POVERI – Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros nacque il 26 ottobre 1864 a Isnotú, in Venezuela, e si dedicò alla medicina con un profondo spirito cristiano. Il suo operato fu segnato dalla volontà di curare gratuitamente i poveri e dalla devozione alla fede. Morì a Caracas il 29 giugno 1919 ed è venerato in tutta l’America Latina.

SALVO D’ACQUISTO VERSO LA BETATIFICAZIONE – Sempre nel corso dell’udienza con il cardinale Pietro Parolin e mons. Edgar Peña Parra, il Papa ha autorizzato il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare alcuni decreti, tra cui quello riguardante l’offerta della vita del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, riconosciuto per il suo sacrificio eroico per salvare 22 ostaggi dai nazisti il 23 settembre 1943. Nato a Napoli il 15 ottobre 1920, D’Acquisto crebbe in una famiglia modesta ma ricca di valori cristiani. Dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, prestò servizio prima in Libia e poi in Italia, dove nel 1942 venne assegnato alla Stazione dei Carabinieri di Torrimpietra. L’8 settembre 1943, con l’armistizio e l’occupazione nazista, l’Italia piombò nel caos. Il giorno successivo, nei pressi della Torre di Palidoro, un’esplosione accidentale causò la morte di un soldato tedesco e il ferimento di altri due. Convinti di un attentato, i nazisti minacciarono una rappresaglia e arrestarono 22 civili innocenti, condannandoli alla fucilazione. Per salvarli, il vicebrigadiere si assunse la responsabilità dell’accaduto, pur essendo innocente. Il 23 settembre 1943, a soli 23 anni, venne fucilato, mentre gli ostaggi furono liberati. Un gesto eroico che gli valse, il 15 febbraio 1945, la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A questo punto, manca solo il riconoscimento di un miracolo per completare il processo di beatificazione.