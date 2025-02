Notte di controlli serrati nel quartiere Chiaia, dove i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato un parcheggiatore abusivo sorpreso a pretendere denaro con minacce. L’episodio è avvenuto in via Filangieri, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli. Un 50enne, già noto alle forze dell’ordine e che proprio oggi compie gli anni, si è avvicinato al proprietario di un’auto appena parcheggiata e ha chiesto del denaro. Al rifiuto dell’uomo, il parcheggiatore ha minacciato di rigare l’auto: “Una bella rigata e vedi quanto ti costa”. L’automobilista, notando la presenza dei carabinieri impegnati nei controlli alla movida, ha chiesto aiuto. I militari sono subito intervenuti, denunciando il 50enne per tentata estorsione e per inosservanza dell’ordinanza prefettizia che istituisce la zona rossa. L’uomo è stato allontanato dall’area.

MOVIDA SOTTO CONTROLLO: DENUNCE E SEQUESTRI – Durante la notte, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato altri due parcheggiatori abusivi nella zona dei baretti e hanno allontanato un 51enne sorpreso in atteggiamenti molesti. I controlli hanno portato all’identificazione di 293 giovani, al controllo di 52 veicoli e alla contestazione di 19 violazioni al codice della strada, di cui 7 per mancato uso del casco. Sono stati sequestrati 7 scooter e tre minorenni sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga. Non sono mancati i controlli ai locali della movida, con verifiche mirate al rispetto delle normative.