Per cinque anni ha alimentato la propria abitazione collegandosi abusivamente alla rete elettrica condominiale, giustificandosi con le proprie difficoltà economiche. Protagonista della vicenda un 70enne di Moschiano, in provincia di Avellino, arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Lauro con l’accusa di furto aggravato ai danni dell’Acer, proprietaria dell’immobile di edilizia popolare in cui risiede. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre due condanne esecutive, si è presentato davanti al giudice per l’udienza di convalida, spiegando che dal 2019 era privo di un contatore elettrico e, per necessità, si era allacciato alla rete condominiale. Gli agenti hanno accertato il prelievo illecito di energia elettrica, stimando un danno di oltre 2.500 euro ai danni dell’ente proprietario dell’immobile. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato il mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari.