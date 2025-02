Due camerieri impiegati in nero in un ristorante di via Roma a Pompei sono stati denunciati dai carabinieri della stazione locale per truffa ai danni dello Stato, poiché percepivano indennità di disoccupazione mentre lavoravano. Durante un controllo alle attività commerciali della cittadina, i militari hanno scoperto l’irregolarità e denunciato anche il titolare del ristorante, accusato di concorso nello stesso reato. Nell’ambito della stessa operazione, i militari hanno elevato sanzioni nei confronti del proprietario di un bar, sempre in via Roma, dove sono state riscontrate violazioni delle norme igienico-sanitarie e l’uso di un deposito alimentare privo delle autorizzazioni necessarie. I controlli sulle attività commerciali proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle normative.