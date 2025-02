La Polizia di Stato ha denunciato due persone per reati legati alla falsificazione di documenti e al riciclaggio di veicoli. Nel primo caso, gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Nola, durante un controllo nei pressi dello svincolo di Nola sull’autostrada A30, hanno fermato un mezzo pesante e riscontrato anomalie nei documenti esibiti dal conducente. Le generalità riportate su patente e carta d’identità appartenevano a un’altra persona. L’uomo è stato dunque denunciato per falsità materiale, uso di atto falso e sostituzione di persona, oltre a essere sanzionato per diverse violazioni del Codice della Strada. Il mezzo pesante è stato sottoposto a fermo amministrativo. Nel secondo caso, sempre gli agenti della Stradale di Nola, in via Carrafiello a Giugliano in Campania, hanno controllato un veicolo con targa della Repubblica Ceca. Dall’analisi del numero di telaio è emerso che l’auto era provento di furto. Il conducente è stato quindi denunciato per riciclaggio, contraffazione e utilizzo di sigilli dello Stato, mentre il veicolo è stato sequestrato. Inoltre, durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana ed è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a uso personale.