Il Comune di Pomigliano d’Arco si distingue per il suo impegno nella sostenibilità ambientale e nella transizione energetica, entrando ufficialmente a far parte dei 32 Comuni italiani coinvolti nel progetto “Un Comune per Amico”, promosso da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili). L’iniziativa mira a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sull’importanza delle energie rinnovabili e su soluzioni pratiche per una gestione più sostenibile delle risorse energetiche. Dopo una prima fase di presentazione dell’iniziativa, stanno arrivando le adesioni ufficiali di numerosi enti locali. Tra i primi Comuni a firmare il protocollo d’intesa, figurano Porto Sant’Elpidio (FM), Diano d’Alba (CN), Canossa (RE), Portici e Pomigliano d’Arco, e Montemurlo (PO). Altri cinque stanno completando l’adesione, tra cui Castellammare del Golfo, Alcamo, Maltignano, Prato e Poggio a Caiano. Inoltre, ventuno amministrazioni hanno manifestato interesse, con sette di esse che hanno già compilato l’indagine sulla sostenibilità, tra cui Follonica, Capannoli, Cesa e Mondragone.

UN PERCORSO CONDIVISO – Il progetto “Un Comune per Amico” punta a creare una rete di amministrazioni impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della protezione ambientale, con un focus sull’educazione e il coinvolgimento della comunità. L’iniziativa prevede diverse azioni concrete: Formazione e supporto, con campagne educative nelle scuole primarie e secondarie sui temi delle energie rinnovabili, cambiamenti climatici e sostenibilità, anche attraverso il programma “Il Sole in Classe”, che utilizza cartoni animati per sensibilizzare i più piccoli; Indagine sulla sostenibilità, con una valutazione delle prestazioni energetiche dei Comuni e raccomandazioni di miglioramento fornite dal comitato scientifico di Anter; Promozione e visibilità, con la diffusione dei Comuni partecipanti attraverso i canali di comunicazione di Anter; Workshop ed eventi nazionali, per condividere le migliori pratiche e creare una rete di Comuni impegnati nella sostenibilità; Premio di riconoscimento, assegnato alle amministrazioni più virtuose nel promuovere progetti e attività per la sostenibilità.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Il vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra pubblico e privato: “Le partnership possono facilitare investimenti e promuovere iniziative innovative per una crescita equa e sostenibile. È fondamentale anche l’educazione delle nuove generazioni, mentre le istituzioni devono rimuovere gli ostacoli burocratici per rendere la sostenibilità accessibile a tutti”. Anche il presidente di Anter, Alessandro Giovannini, ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Solo unendo gli sforzi possiamo operare per una transizione equa che coinvolga tutti gli attori del processo: istituzioni, aziende, cittadini e scuole. La diffusione delle energie rinnovabili non solo tutela l’ambiente, ma aiuta a mitigare l’impatto del caro energia su famiglie e imprese”. Infine, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pomigliano d’Arco, Maria Rosaria Toscano, ha ribadito l’importanza dell’adesione al progetto: “Partecipare a questa iniziativa rappresenta per Pomigliano d’Arco un’opportunità straordinaria per rafforzare il nostro impegno verso una gestione sostenibile dell’energia. La transizione ecologica non è più rimandabile e lavorare in sinergia con altri Comuni può portare a risultati concreti per il benessere della nostra comunità”.