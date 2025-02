Porta via la figlia e sparisce, ore di ansia nel Napoletano

Sono ore di ansia quelle che sta vivendo la comunità di Torre del Greco per le sorti di Maria (il nome è di fantasia), una ragazzina di 13 anni della quale non si hanno più notizie da domenica sera, da quando cioè la mamma di 32 anni l’ha sottratta alla nonna materna – alla quale la minore era stata temporaneamente affidata – al termine di una colluttazione. Della vicenda riferisce oggi il quotidiano Metropolis. Alla 32enne, già in cura per problemi di natura psichica, era stata provvisoriamente impedito di vedere la figlia, in attesa di alcuni accertamenti avviati dal tribunale per i minorenni di Napoli, con l’affidamento alla nonna. Proprio la madre della 32enne, insieme al marito dalla quale quest’ultima è separata, aveva denunciato il fatto già domenica sera ai carabinieri della locale compagnia. Da quel momento erano scattate le prime verifiche, ma della donna e della minore non erano state travate tracce né nel b&b dove la 32enne aveva trovato temporaneo alloggio, né nella zona del centro storico dove invece risiede. Da ciò che si apprende, non mancano le segnalazioni di persone che avrebbero detto di avere visto madre e figlia, anche in zone diverse dalla provincia di Napoli, ma finora nessuna di queste ha permesso di rintracciare le due. Scossa anche la comunità scolastica della ragazza, che frequenta le scuole medie. (fonte Ansa)