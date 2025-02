Dopo le dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Marigliano e nominato commissario prefettizio Ida Carbone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli. La sua nomina avvia ufficialmente la procedura di scioglimento dell’organo consiliare e la gestione provvisoria dell’Ente.

LE PAROLE DI JOSSA – L’ormai ex sindaco Giuseppe Jossa ha commentato con amarezza la fine anticipata della sua amministrazione, attribuendo la crisi a scelte personali e opportunistiche: “L’interesse personale ha prevalso sul bene della città e sul patto stretto con gli elettori che nel 2020 ci avevano dato fiducia. Non sono ricattabile e non ho mai voluto sacrificare il bene dei cittadini di Marigliano. I consiglieri che hanno tradito il progetto di rilancio della città lo sanno bene: per questo hanno preferito dimettersi in uno studio notarile piuttosto che affrontare un dibattito pubblico in Consiglio. Sarebbero stati costretti a spiegare troppe cose, a cominciare dai veri motivi per cui hanno ostacolato il nostro cammino”. Jossa ha poi elencato le numerose opere in corso che rischiano di restare incompiute: la villa comunale, Casale Manzi, gli asili nido, Palazzo Verna, il risanamento fognario, le strutture sportive e le scuole. E ha concluso: “Io ci sarò sempre per i cittadini di Marigliano”.

LE PAROLE DEL PD – Anche il Partito Democratico Metropolitano di Napoli ha espresso solidarietà all’ex sindaco, definendo le dimissioni dei consiglieri un gesto irresponsabile. “L’atto di sfiducia è inaccettabile: una decisione presa senza considerare il danno arrecato alla comunità e il valore del bene comune. Ora il Pd locale dovrà attivarsi per costruire una coalizione di centro-sinistra capace di garantire un’amministrazione stabile e competente”, ha dichiarato il segretario metropolitano Giuseppe Annunziata.