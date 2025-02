Rapina da 64mila euro a Modena: uno dei tre arrestato a Nola

È stato rintracciato a Nola uno dei tre uomini accusati di aver messo a segno una violenta rapina a Modena nel dicembre 2020. Dopo oltre quattro anni di indagini, la Squadra Mobile di Modena e la Procura hanno chiuso il cerchio sui presunti responsabili. La rapina risale al 9 dicembre 2020, quando tre individui armati e con il volto coperto assaltarono una guardia giurata nel piazzale della sede del corriere Gls in via Massarenti. L’uomo aveva appena prelevato l’incasso dell’azienda – 64mila euro in contanti e 2.800 euro in assegni bancari – per trasportarlo alla sede dell’istituto di vigilanza. I rapinatori lo immobilizzarono con un panno imbevuto di sostanza narcotizzante, gli sottrassero l’incasso e anche la pistola d’ordinanza, poi ritrovata dagli inquirenti nei giorni successivi in un giardino poco distante.

LE INDAGINI E GLI ARRESTI – L’indagine, basata sull’analisi delle chat, dei tabulati telefonici e delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire la dinamica del colpo: i tre avevano monitorato la guardia giurata, effettuato sopralluoghi e predisposto tutto nei minimi dettagli, compreso un appartamento per nascondersi dopo la fuga. All’alba di oggi, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Modena nei confronti di un 30enne e due 31enni, tutti italiani e indiziati di rapina pluriaggravata in concorso. Due di loro sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni a Modena e trasferiti nel carcere di Sant’Anna, mentre il terzo è stato rintracciato proprio a Nola, grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.