Rigore fallito e palo: Nola spreca, la capolista Afragolese ringrazia

NOLA – Stesso risultato dell’andata, stesso copione di una gara combattuta e ricca di episodi: anche il big match di ritorno tra Nola e Afragolese termina 0-0, con i bianconeri che dominano la partita ma non riescono a concretizzare.

PRIMO TEMPO – Allo “Sporting Club”, gremito per la “Giornata Bianconer”, la squadra di mister Condemi – alla sua prima in casa dopo il ritorno in panchina – scende in campo con il consueto 4-3-3, priva degli squalificati Vitolo e Varsi. L’inizio del Nola è arrembante: già nei primi minuti i padroni di casa reclamano per due rigori non concessi, mentre all’11’ Lepre si fa parare un penalty da Puca, replicando quanto accaduto all’andata con Pozzebon. I nolani mantengono il pallino del gioco e sfiorano più volte il vantaggio. Al 23′ viene annullato un gol a Lepre, autore di una splendida volée, per un presunto fuorigioco tra le proteste dei tifosi. Mansi al 45’ sfiora il gol su punizione di Castagna, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il copione non cambia: il Nola continua a spingere e al 57′ Cozzolino colpisce un palo clamoroso con un rasoterra preciso. Al 78′ l’Afragolese resta in dieci per l’espulsione di Amelio, ma si chiude in difesa cercando di portare a casa il pareggio. L’ultima grande occasione arriva all’89′ con una punizione di Caccavallo, ma ancora una volta Puca vola e salva il risultato. Un pari che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, superiori per larghi tratti della gara ma incapaci di finalizzare.

LE DICHIARAZIONI – A fine partita, il direttore sportivo nolano Ciro Raimondo ha commentato: “Ci è mancato solo il gol. I ragazzi hanno disputato una gara eccezionale e non ho nulla da rimproverare. L’Afragolese è una grande squadra, prima in classifica, ma contro di noi ha pareggiato tre volte e perso una tra coppa e campionato. Ripartiamo con consapevolezza e con un pubblico straordinario che ci sostiene oltre ogni limite di capienza. Alla fine tireremo le somme”.

IL TABELLINO

NOLA-AFRAGOLESE 0-0

NOLA: Guadagno, Cacciatore, Pepe, Mansi, Dell’Orfanello (70′ Avolio), Biason, Castagna (77′ Melillo), Cozzolino (84′ Caccavallo), Mancini (73′ Longo), Filosa, Lepre (65′ Liccardi). A disposizione: Moccia, Acampora, Masecchia, Pepe. Allenatore: Carmelo Condemi.

AFRAGOLESE: Puca, Akrapovic, Massaro, Amelio, Trezza, Torassa, Mirante (70′ Tripicchio), Liccardo (56′ Masullo), Abayian (54′ Di Paola), Grieco (91′ Legnante), Simonetti (85′ Sicuro). A disposizione: Mola, Dentice, Di Fiore, Sparavigna. Allenatore: Andrea Ciaramella.

ARBITRO: Copelli di Mantova (assistenti Criscuolo di Torre Annunziata e Maffia di Agropoli).

NOTE: Ammoniti Cacciatore, Pepe, Caccavallo, Mancini e Lepre (Nola); Puca, Mirante, Torassa e Tripicchio (Afragolese). Espulso Amelio (Afragolese) per doppia ammonizione.