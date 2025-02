Prende il via un’importante fase di riqualificazione per l’impianto di depurazione “Area Nolana”, situato nel comune di Marigliano e deputato al trattamento delle acque reflue di 21 comuni. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per l’ammodernamento degli impianti elettrici della struttura, nell’ambito di un intervento finanziato con 1,9 milioni di euro attraverso i fondi Pr Campania Fesr 2021/2027.

Il progetto prevede il rinnovamento delle infrastrutture elettriche con la sostituzione dei quadri elettrici di media tensione in alcune cabine esistenti, il rifacimento dei quadri di bassa tensione per la gestione di specifiche sezioni di trattamento della linea acque e il raddoppio della linea di alimentazione in media tensione per la sezione di aerazione dei liquami. L’intervento rafforzerà la capacità operativa dell’impianto, migliorandone sicurezza, efficienza e sostenibilità. La modernizzazione dei sistemi elettrici consentirà una gestione più resiliente e flessibile, riducendo i rischi operativi per il personale e garantendo una maggiore affidabilità del ciclo depurativo. Inoltre, il rinnovamento tecnologico permetterà un significativo risparmio energetico, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all’ottimizzazione dei consumi, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.

Alla firma del verbale di consegna lavori, avvenuta presso la sede dell’impianto, erano presenti il Direttore dei Lavori, Simona Scarfogliero, i rappresentanti della Rete Temporanea di Imprese composta da Tea Tek spa (Impresa Mandataria) e Rdr spa Società Benefit (Impresa Mandante), e il responsabile del progetto, Francesco Colella. La conclusione degli interventi è prevista entro maggio 2025 e rappresenta un primo passo concreto verso il potenziamento del depuratore. Questo investimento si inserisce in un più ampio piano di interventi per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema depurativo, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più performante e rispettoso dell’ambiente.