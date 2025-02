Domenica 16 febbraio, alle 18, il museo civico “Luigi D’Avanzo” organizza un nuovo appuntamento culturale nel suggestivo Palazzo Baronale di Roccarainola. Protagonista della serata sarà Peppe Maiulli, attore e autore, che presenterà il suo libro Non mi sento tanto bene, un’opera provocatoria e ironica sulla società contemporanea. Il volume raccoglie aneddoti, pensieri e versi poetici, in italiano e napoletano, offrendo una riflessione dissacrante sul mondo digitale. Attraverso un mix di aforismi, poesie e riflessioni, Maiulli analizza come l’ossessione per i “like” e i follower” stia ridefinendo non solo le nostre relazioni, ma anche la percezione di noi stessi, minando i valori dell’autenticità e della crescita personale. L’evento sarà moderato da Mena Cirillo e arricchito dalla partecipazione del Maestro Bruno Lanza, che accompagneranno il pubblico in un dialogo con l’autore. Un’occasione imperdibile per riflettere, tra satira e poesia, sul ruolo dei social media nella vita quotidiana. L’ingresso è libero.