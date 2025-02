L’associazione sociale e culturale “L’Incontro” di Roccarainola, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Roccarainola, ha ufficialmente indetto la sesta edizione del premio letterario “Clemente De Rosa”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione dedicato al giovanissimo speaker radiofonico morto ad appena 20 anni in un incidente stradale avvenuto nel 2012. L’obiettivo del concorso, ideato da Luigi De Rosa, papà di Clemente, e curato dall’associazione guidata da Aniello Miele, è quello di offrire ai giovani un’opportunità per riflettere su tematiche di grande attualità, attraverso la scrittura e la condivisione delle proprie esperienze e opinioni.

LE TRACCE 2025 – Quest’anno il concorso propone due tracce, una per ciascun ordine scolastico: per la scuola secondaria di primo grado “La sfida più grande: scegliere con la testa e il cuore”. Il tema invita i ragazzi a riflettere sulla difficoltà di fare scelte consapevoli, in un’epoca in cui i social media e le sfide virali influenzano sempre più la vita quotidiana dei giovani. Per la scuola secondaria di secondo grado “Il prezzo della violenza: fermarsi prima di oltrepassare il limite”. La violenza giovanile è una realtà sempre più diffusa, spesso alimentata da fattori sociali e culturali. Questo tema spinge gli studenti a interrogarsi sulle cause del fenomeno e sulle possibili soluzioni.

COME PARTECIPARE – Il concorso è aperto agli studenti delle scuole secondarie della Regione Campania. Gli elaborati, in formato Word e di massimo tre pagine, dovranno essere inviati all’email info@associazionelincontro.org entro le 24 del 31 marzo 2025. I testi saranno valutati da una commissione e i migliori verranno premiati con riconoscimenti in denaro: 100 euro al primo classificato, 75 al secondo premio e 50 al terzo premio. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

LA PREMIAZIONE – L’evento conclusivo, con la premiazione dei vincitori, si terrà il 18 maggio 2025 alle 18 AL Museo Multimediale di Roccarainola. La partecipazione alla cerimonia sarà necessaria per ricevere premi e attestati.

OCCASIONE DI CRESCITA – Il Premio Letterario “Clemente De Rosa” rappresenta un’importante occasione per i ragazzi di esprimersi su temi cruciali per il loro futuro e per la società, promuovendo valori di consapevolezza, rispetto e responsabilità.