Roccarainola, gita inclusiva per il “Borgo degli Innamorati” di Agropoli

ROCCARAINOLA (ennelle) – Cultura e romanticismo nel segno dell’inclusione. Il Comune di Roccarainola, in occasione della festa di San Valentino, offre alla cittadinanza un’esperienza speciale: una visita gratuita al suggestivo Borgo Antico di Agropoli, ribattezzato “Il Borgo d’Oro degli Innamorati”. L’iniziativa si terrà il 15 febbraio 2025 e prevede un tour romantico tra le vie storiche della città, immersi in un’atmosfera magica tra musica, poesia e arte di strada. L’evento, completamente gratuito, è pensato per far vivere a tutti i cittadini interessati un San Valentino indimenticabile, all’insegna della cultura e del romanticismo.

GITA INCLUSIVA – Le persone con disabilità e i loro accompagnatori avranno priorità assoluta, garantendo loro la partecipazione senza alcun vincolo legato alla disponibilità dei posti, a patto che la richiesta venga inoltrata entro il termine stabilito. L’organizzazione dell’evento è stata seguita dal consigliere al Tempo Libero Orlando De Luca, che ha lavorato per garantire un’esperienza accessibile e inclusiva.

PROGRAMMA – Partenza il 15 febbraio alle 14 dalla centralissima piazza San Giovanni con autobus granturismo con rientro alle 22:30 nello stesso punto di partenza. Tour romantico in navetta dalle 15 alle 21 attraverso il centro storico di Agropoli. Dalle 16 alle 20, spettacoli e performance artistiche con musicisti, poeti e artisti di strada che animeranno le strade del borgo con racconti d’amore e suggestioni teatrali.

COME ADERIRE – Per aderire all’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Russo, i cittadini interessati dovranno compilare il modulo di adesione, disponibile sia in formato cartaceo presso l’Ufficio di Protocollo del Comune, sia online sul sito ufficiale dell’amministrazione. Le richieste dovranno essere presentate entro il 7 febbraio 2025 e verranno accettate in ordine di arrivo, fino a esaurimento posti.