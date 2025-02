Ruba champagne per 2500 euro da un Cash & Carry: arrestato

Un 34enne georgiano, in trasferta dal Napoletano, è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Orta di Atella, in provincia di Caserta, subito dopo aver rubato cinque bottiglie di champagne pregiato, per un valore complessivo di circa 2.500 euro, da un Cash & Carry della zona. L’allarme è scattato quando il titolare dell’esercizio commerciale, accortosi del furto, ha immediatamente contattato il 112 per chiedere aiuto. Il ladro, dopo aver prelevato le preziose bottiglie dagli scaffali, stava tentando di raggiungere l’uscita secondaria eludendo la sorveglianza e le casse. Nel giro di pochi minuti, una pattuglia della stazione carabinieri di Orta di Atella è arrivata sul posto, in via Massimo Troisi, riuscendo a bloccare il 34enne prima che potesse fuggire.

Grazie alla denuncia del titolare e alla visione delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato ogni fase del furto, i militari hanno raccolto prove schiaccianti. Il ladro aveva nascosto abilmente lo champagne sulla sua persona, ma la refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al proprietario. Dopo le formalità di rito, il georgiano è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della vompagnia carabinieri di Marcianise, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.