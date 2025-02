San Valentino, il “Campania” si trasforma in una “piccola Parigi”

Per San Valentino, la Festa degli Innamorati, il centro commerciale Campania si trasforma in una piccola Parigi, regalando ai visitatori un’esperienza magica all’insegna dell’amore, dell’arte e della dolcezza. Dal 13 al 16 febbraio, Piazza Campania si veste di atmosfera romantica con installazioni scenografiche, performance artistiche e sorprese per celebrare San Valentino in modo speciale.

Scatta una foto da sogno (13-16 febbraio, 11-13 e 15-19): Immortala il tuo amore in una scenografia ispirata a Montmartre, con la Torre Eiffel, una panchina romantica e un maxi Teddy Bear. Inoltre, potrai ammirare una mostra artistica curata dagli studenti del Liceo Artistico San Leucio.

Un mimo e dolci sorprese (13 febbraio, 15-19 | 15-16 febbraio, 11-13 e 15-19): Un mimo francese animerà la galleria, distribuendo deliziosi cioccolatini a forma di cuore per rendere ancora più dolce la giornata.

Estemporanea di pittura (14 febbraio, ore 11-13): Gli studenti del liceo artistico San Leucio daranno vita a opere d’arte ispirate all’atmosfera incantata di Parigi.

Un ritratto in stile Montmartre (14 febbraio, ore 15:00-19:00): In piazza Campania, potrai farti realizzare una romantica caricatura dal vivo, proprio come nei vicoli degli artisti parigini.