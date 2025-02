Un 30enne di origine indiana, impiegato presso un’azienda zootecnica della zona, ha perso la vita dopo un violento scontro tra il suo scooter e un’auto a Cancello e Arnone, nel Casertano, nella serata di ieri. L’incidente è avvenuto in via Pietro Pagliuca, dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane si è schiantato contro una Toyota. L’impatto è stato devastante: il 30enne è stato sbalzato dal mezzo ed è finito in una scarpata. Il suo corpo è stato ritrovato solo più tardi dai vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio. Nel frattempo, sia lo scooter che l’auto hanno preso fuoco, rendendo la scena dell’incidente ancora più drammatica. Anche il conducente della Toyota è rimasto ferito nello schianto ed è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.