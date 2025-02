Notte movimentata per i carabinieri di Boscoreale, che hanno arrestato un 22enne di Sarno già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio e porto di oggetti atti a offendere. Durante un controllo serale per contrastare furti e rapine, i militari hanno notato il giovane a bordo di una Fiat Punto mentre percorreva via Gesuiti nel comune vesuviano. All’alt dei carabinieri, il 22enne ha ignorato l’ordine di fermarsi, dando inizio a un inseguimento per le strade cittadine. Dopo pochi metri, l’auto del fuggitivo si è scontrata violentemente con un’altra vettura, a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e due donne. Nonostante l’incidente, l’uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Nell’impatto, una 60enne di Terzigno è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente è stata dimessa senza gravi conseguenze. La perquisizione dell’auto ha portato al sequestro di 243 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e persino un’ascia. Il 22enne è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.