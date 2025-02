Scontro tra mezzo pesante e vetture sulla 268: muore automobilista

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, in direzione Cercola, all’altezza del chilometro 9, nel territorio di Somma Vesuviana. Nell’impatto, che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, ha perso la vita il conducente della vettura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare. Per consentire le operazioni di recupero dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, Anas ha disposto la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato, con deviazioni segnalate in loco. Particolare attenzione è stata riservata alla bonifica del manto stradale, contaminato dalla fuoriuscita di gasolio dal mezzo pesante coinvolto. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.