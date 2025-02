Le guardie venatorie e Zoofile della Lipu di Napoli, coordinate da Giuseppe Salzano, hanno smascherato un’attività illegale di cattura e commercio di cardellini a Ercolano. Dopo settimane di monitoraggio, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un uomo, già segnalato per gli stessi reati. L’operazione, condotta dai carabinieri forestali del Nucleo “Parco” di Torre del Greco in collaborazione con le Guardie della Lipu, ha portato al ritrovamento di 16 cardellini pronti per il mercato nero della fauna selvatica. Oltre agli uccelli, gli agenti hanno scoperto una gabbia trappola innescata sul terrazzo dell’abitazione, utilizzata per la cattura illegale di piccoli volatili. Gli esemplari sequestrati sono stati subito liberati nel Parco Nazionale del Vesuvio, restituendoli al loro habitat naturale. L’uomo, un 58enne del posto, è stato denunciato per detenzione illecita di fauna selvatica e uccellagione, in violazione della legge 157/1992, che vieta categoricamente la cattura, la detenzione e il commercio di questi animali. Soddisfazione è stata espressa da Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli: “Il contrasto al bracconaggio sta raggiungendo livelli sempre più incisivi. Stiamo colpendo i responsabili direttamente nelle loro abitazioni. Il plauso va all’Arma dei carabinieri, che con impegno e determinazione protegge il nostro patrimonio faunistico e naturalistico”.