La Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e il lavoro sommerso, con un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 80mila articoli illegali e alla denuncia di 13 persone. In particolare, i finanzieri del gruppo Pronto Impiego e del I Gruppo, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato una serie di controlli nella zona industriale del capoluogo campano, individuando diversi esercizi commerciali gestiti da cittadini di origine sinica. Uno dei sequestri più rilevanti ha riguardato 1.170 consolle di videogiochi “piratati”, contenenti oltre 11 milioni di giochi contraffatti, tra cui titoli storici degli anni ’80 e ’90, protetti da copyright. Il fenomeno del “retrogaming illegale”, in forte espansione, sfrutta la nostalgia dei videogiocatori per vendere prodotti non autorizzati.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati: 25mila articoli contraffatti, tra capi d’abbigliamento, calzature e bigiotteria; 55mila prodotti con marchio Ce non conforme, tra giocattoli, prodotti elettrici e accessori per la casa e banconote false per un valore di 300 euro. I controlli hanno fatto emergere anche irregolarità sul fronte del lavoro: individuati sette lavoratori in nero, tra cui un cittadino straniero senza permesso di soggiorno. Altri dipendenti, seppur formalmente assunti, venivano retribuiti con pagamenti non tracciati. Infine, due esercizi commerciali, autorizzati alla sola vendita all’ingrosso, operavano abusivamente nel dettaglio, omettendo l’installazione del registratore telematico e la registrazione dei corrispettivi. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia della Guardia di Finanza contro la filiera del falso. Solo nel 2024, nel Napoletano, sono stati sequestrati oltre 22 milioni di articoli contraffatti e non sicuri.