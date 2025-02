Un 25enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, è sopravvissuto a un volo di 25 metri, dopo essersi lanciato da un ponte sulla statale Ofantina, a pochi chilometri dallo svincolo di Salza Irpina. L’episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 8. A evitare la tragedia è stata la fitta vegetazione sottostante, che ha attutito la caduta prima che il ragazzo raggiungesse il suolo. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con una squadra del Soccorso Speleo-Alpino-Fluviale, specializzata in recuperi in ambienti impervi. Il giovane, una volta recuperato e imbragato, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Avellino. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Solofra, per ricostruire le cause del gesto.