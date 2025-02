Sicurezza ambientale e abusivismo: denunciati due imprenditori

Controlli a tappeto contro gli illeciti ambientali nella frazione di Varcaturo, dove i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari dell’Esercito Italiano e agli agenti della polizia municipale, hanno eseguito un’operazione di contrasto ai reati ambientali. Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato un 51enne che gestiva abusivamente un’attività di vendita di parti di auto usate in via Ripuaria, senza alcuna autorizzazione. L’uomo smaltiva rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui oli motore, batterie al piombo, pneumatici e cavi elettrici, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. L’intera area di circa 400 metri quadrati è stata sequestrata, così come i 200 metri cubi di rifiuti rinvenuti sul posto. Nel mirino dei controlli anche il titolare di una carrozzeria, sempre in via Ripuaria, che aveva ampliato abusivamente di 70 metri quadrati la propria attività, senza le necessarie autorizzazioni.