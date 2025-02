Dopo i recenti casi di teppismo e microcriminalità il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha scritto una missiva al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al prefetto di Napoli Michele Di Bari “per chiedere un intervento più deciso”. A riferirlo, attraverso una nota, è lo stesso primo cittadino. “L’amministrazione comunale sta facendo la propria parte, per quanto di competenza, in tema di sicurezza urbana. Allo Stato spetta la sicurezza pubblica. Servono risorse e uomini per potenziare il commissariato di polizia di Stato e le altre forze dell’ordine presenti in città”. “È di pochi giorni fa l’appello lanciato dai sindacati di polizia – sottolinea Cuccurullo – che denunciano la carenza di organico. Serve inoltre un’accelerazione sia sul dislocamento del comando gruppo carabinieri presso lo Spolettificio, sia del commissariato di polizia nel rione Carceri”. Il sindaco ha deciso di scrivere la missiva dopo gli ultimi episodi di violenza e microcriminalità avvenuti nella città da lui amministrata e che avrebbero indotto perfino alcuni cittadini a organizzare una sorta di ronde notturne. “L’amministrazione comunale – prosegue Cuccurullo – condanna fermamente qualsiasi iniziativa organizzata da singoli cittadini o da gruppi, finalizzata a controllare il territorio nelle ore serali e notturne. Il controllo del territorio compete allo Stato e da chi lo rappresenta nelle diverse articolazioni. C’è inoltre anche un problema di sicurezza personale: chi organizza ronde e chi vi partecipa, mette a rischio la propria vita. Ladri e teppisti possono essere armati. Abbiamo potenziato l’organico della polizia locale, attivato il sistema di videosorveglianza, che sarà ulteriormente ampliato con videocamere non appena saranno disponibili le risorse per la digitalizzazione con i fondi Pnrr. Con quasi quaranta agenti in servizio, abbiamo la possibilità di attivare tre pattuglie per turno. Per gli enti comunali che vivono questa difficoltà, inoltre, va assolutamente attivata una deroga ai vincoli di finanza locale per consentire l’assunzione non solo di agenti di polizia locale, ma anche di personale amministrativo. A differenza della sicurezza pubblica, che compete allo Stato, al Comune spetta l’organizzazione e la gestione della sicurezza urbana. Un concetto che abbraccia decoro urbano, qualità della vita, riqualificazione urbana. Tutte attività che, per essere attuate, occorrono non solo di risorse finanziarie ma anche risorse umane. Il nostro ente oggi ha il 50% di dipendenti in meno rispetto al fabbisogno”.

LA RISPOSTA DEL PREFETTO – “C’è attenzione da sempre sul territorio di Torre Annunziata e sull’intera area stabiese per garantire la sicurezza ai cittadini”. È quanto trapela dalla prefettura di Napoli dopo l’appello del sindaco di Torre Annunziata. “Colgo l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine- dice il prefetto di Napoli Michele di Bari – per l’attività che svolgono quotidianamente sia in maniera ordinaria che con operazioni straordinarie, come è avvenuto nelle scorse ore”. Il prefetto rassicura comunque la cittadinanza che l’attività proseguirà sempre ”con intensità”. “Ognuno continuerà a fare la propria parte – conclude- e quando tutte le istituzioni lavorano all’unisono gli obiettivi si raggiungono con maggiore facilità”. Già sette mesi fa a Torre Annunziata si è tenuta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Torre Annunziata e non si esclude a breve un nuovo incontro, con l’ascolto dei cittadini.