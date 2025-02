Sicurezza stradale, 7 milioni per nuovo piano per rete metropolitana

La Città Metropolitana di Napoli ha siglato un accordo-quadro triennale da 7 milioni di euro per migliorare la rete stradale del territorio e garantire interventi rapidi in caso di emergenza. L’iniziativa copre le arterie del Gruppo “A” (Zona Occidentale), comprendente l’area flegrea, vesuviana, l’ex strada statale nolana-sarnese e Vallo di Lauro, Napoli nord e le isole del Golfo. Il nuovo piano prevede un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, con il rifacimento delle pavimentazioni, il ripristino della segnaletica, la messa in sicurezza delle barriere stradali e la manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque piovane. Sarà inoltre rafforzata la pulizia e il taglio della vegetazione per garantire la piena visibilità e sicurezza lungo il tracciato. “Questo intervento rappresenta un investimento strategico per la sicurezza dei cittadini e per la qualità della vita nel nostro territorio”, dichiara il consigliere delegato alla Viabilità, Dionigi Gaudioso. Il progetto interesserà un totale di 229,135 km di strade e tocca numerosi comuni della nostra area metropolitana.

I COMUNI COINVOLTI – Sono 47: Ischia, Serrara Fontana, Casamicciola, Barano, Lacco Ameno, Forio, Procida, Capri, Anacapri, Pozzuoli, Giugliano, Qualiano, Villaricca, Crispano, Frattaminore, Grumo Nevano, Arzano, Melito, Casandrino, Volla, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Terzigno, Poggiomarino, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Ercolano, Napoli, Pompei, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate, Casola, Lettere, Saviano, Nola, Somma Vesuviana, Ottaviano, Palma Campania, Carbonara di Nola, Liveri e San Paolo Belsito.

SERVIZIO SPERIMENTALE E POI… – Il servizio di pronto intervento è in fase di sperimentazione e partirà a metà febbraio, con un periodo di prova di tre mesi. Il modello sperimentale, attivato con l’uso dell’avanzo di amministrazione, mira a garantire risposte rapide e a mantenere la massima sicurezza per automobilisti, motociclisti e pedoni. Il progetto si inserisce in un piano più ampio per potenziare la viabilità metropolitana e favorire il collegamento tra le aree urbane e le grandi opere di comunicazione, creando un sistema di intervento rapido e flessibile. L’accordo-quadro, se approvato nel bilancio di previsione, potrebbe diventare un servizio permanente, dimostrando come il progresso e la sicurezza possano andare di pari passo, migliorando la qualità della vita nel territorio metropolitano.