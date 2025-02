Proseguono i controlli nell’ambito della campagna di monitoraggio sugli autodemolitori da parte dei carabinieri forestali di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale. Nel mirino delle verifiche un’officina meccatronica a Sirignano, il cui titolare, un 50enne, è stato denunciato per gravi violazioni in materia ambientale. Le indagini hanno rivelato che l’imprenditore esercitava l’attività senza la necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Inoltre, all’interno della struttura erano stoccati in modo irregolare rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, senza un’adeguata suddivisione per tracciarne la provenienza. Durante l’ispezione, i militari hanno accertato che il locale di lavorazione superava i 300 metri quadrati, ma risultava privo della segnalazione certificata di inizio attività per la sicurezza antincendio. A fronte delle numerose irregolarità riscontrate, l’officina è stata posta sotto sequestro e il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per gestione illecita di rifiuti e violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorizzazione Unica Ambientale. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno nei prossimi giorni.