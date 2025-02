Approfittando delle fragili condizioni cognitive di una 92enne di Gragnano, una donna – con l’aiuto di complici – l’avrebbe allontanata dalla famiglia, spacciandosi per la sua amministratrice di sostegno. Nel giro di cinque anni, il gruppo avrebbe svuotato il conto corrente cointestato e utilizzato parte del denaro per acquistare un appartamento con box auto a Sant’Antonio Abate. Per questo motivo, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo di 678.800 euro, tra disponibilità finanziarie e immobili, nei confronti di sette persone, indagate a vario titolo per circonvenzione di incapace, ricettazione, auto-riciclaggio e falso ideologico in atto pubblico.

IL PIANO CRIMINALE – Secondo la Procura di Torre Annunziata, la principale indagata – una donna che aveva guadagnato la fiducia dell’anziana – l’avrebbe plagiata fino a farla inserire nel proprio stato di famiglia, qualificandosi falsamente come amministratrice di sostegno. Dopo aver cointestato il conto corrente, tra il 2018 e il 2023, avrebbe effettuato ripetuti prelievi e pagamenti a favore di amici e parenti, fino all’acquisto dell’appartamento nel 2020.

IL SEQUESTRO E LE INDAGINI – La Guardia di Finanza ha sequestrato 398.800 euro, di cui 45.000 euro in contanti trovati durante le perquisizioni, e l’immobile acquistato per 280.000 euro. Il procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha dichiarato che il provvedimento è stato adottato non solo per recuperare il patrimonio sottratto, ma anche per evitare ulteriori danni all’anziana vittima, dato che recentemente era stata falsamente attestata da un notaio compiacente la conformità di una procura generale in favore della donna accusata del raggiro. Le indagini proseguono per far luce su eventuali ulteriori coinvolgimenti.