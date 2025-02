Un 24enne è stato ferito da un colpo di pistola al polpaccio mentre si trovava in un bar di via Riviera di Chiaia, a Napoli. L’agguato è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando ignoti, in sella a uno scooter, hanno esploso un colpo dall’esterno del locale, colpendo il giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rinvenuto e sequestrato un bossolo. La vittima, trasportata all’ospedale San Paolo, è stata medicata e non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili.

IL FIGLIO DEL BOSS – Il giovane colpito è Raffaele Piccirillo, figlio di Rosario Piccirillo, noto come il boss della Torretta, attualmente detenuto per estorsione. Secondo le prime ricostruzioni, il 24enne era il bersaglio dell’attacco: gli aggressori, in due sullo scooter, avrebbero puntato direttamente verso di lui mentre si trovava con alcuni amici. Il padre, Rosario Piccirillo, e il fratello maggiore Antonio Piccirillo sono stati arrestati di recente per estorsioni ai danni di imprenditori, tra cui anche la tiktoker Rita De Crescenzo e il marito, ai quali sarebbe stata avanzata una richiesta di denaro per la gestione di ormeggi.

DALLA LOTTA ALLA CAMORRA ALL’ARRESTO – Il fratello della vittima, Antonio Piccirillo, prima di finire in manette nell’ottobre 2023, era diventato noto per le sue battaglie pubbliche contro la camorra, dichiarando di dissociarsi dalla criminalità organizzata e rinnegando la figura paterna. Nel 2019 aveva partecipato a un sit-in anticamorra dopo il ferimento della piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita in un agguato in piazza Nazionale. Nel 2021 si era anche candidato alle elezioni amministrative di Napoli come consigliere di municipalità.