Mattinata movimentata ieri a Casagiove, dove una discussione per un turno di attesa si è trasformata in un’aggressione. L’episodio è avvenuto all’esterno di un centro per la cura del diabete, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caserta sono intervenuti su richiesta al 112 per una lite in corso. All’arrivo dei militari, un 60enne ha segnalato l’aggressore: un 59enne di Visciano che, poco prima, lo aveva percosso e minacciato con un coltello al culmine di una discussione. Secondo la ricostruzione, la lite è scoppiata all’interno della sala d’attesa del centro medico, dove il 59enne, privo del bigliettino numerato per la fila, pretendeva di essere visitato prima del 60enne, che invece aveva regolarmente il suo turno. La tensione è poi degenerata all’esterno della struttura, dove la vittima sarebbe stata aggredita fisicamente e minacciata con un coltello di tipo “mozzetta”, lungo 17 centimetri, trovato in possesso dell’aggressore durante la perquisizione. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.