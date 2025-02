Stalking, buca le gomme all’ex e lei lo filma: arrestato 41enne

Non accettava la fine della loro relazione, avvenuta lo scorso novembre, e ha continuato a perseguitarla con minacce e aggressioni. Dopo mesi di paura, la donna, una 45enne residente in centro, ha trovato il coraggio di documentare l’ennesima violenza subita dal suo ex, un 41enne del Vomero, a Napoli, che la scorsa notte ha forato le gomme della sua auto sotto casa. La vittima, senza farsi vedere, ha filmato la scena nascosta dietro le tende della finestra, inviando il video ai carabinieri. I militari della compagnia Napoli Centro sono intervenuti immediatamente, avviando le indagini. Dopo poche ore, hanno rintracciato l’uomo e, durante una perquisizione, hanno trovato nella sua auto un coltello a serramanico, probabilmente usato per danneggiare il veicolo. L’ex compagno è stato arrestato in flagranza differita e dovrà rispondere di atti persecutori e danneggiamento. Un altro caso di stalking che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che grazie al coraggio della vittima e al rapido intervento delle forze dell’ordine è stato fermato in tempo.